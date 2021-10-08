Талибы пообещали наказать виновных в совершении теракта в мечети

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) осуждает теракт в мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом заявил представитель боевиков, заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что власти обещают найти и наказать «тех, кто совершил это отвратительное преступление».

Взрыв произошел 8 октября, когда жители собрались на пятничную молитву. По данным BBC News, в результате происшествия погибли как минимум 50 человек, свыше 100 получили ранения. Сообщается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, находившийся внутри религиозного сооружения. Ответственность за нападение взяла группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

Ранее Забиулла Муджахид назвал ИГ назвал не угрозой, а «головной болью». По его словам, жители Афганистана не поддерживают террористов.