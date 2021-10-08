Талибы назвали ИГ «головной болью»

Заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид оценил угрозу террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По его мнению, боевики не представляют опасности для талибов, сообщает телеканал TOLO News.

Официальный представитель движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) назвал ИГ не угрозой, а «головной болью». По его словам, жители Афганистана не поддерживают террористов.

«В некоторых местах ИГ создает головную боль, но после каждого инцидента его виновники ликвидируются. Мы их гоним, их убежища обнаружены», — подчеркнул Муджахид.

Ранее талибы казнили двух террористов ИГ. Уничтожение террористов названо реакцией на серию взрывов в Джелалабаде, в результате которых погибли и получили ранения не менее 20 человек. Среди пострадавших — боевики «Талибана».

3 октября талибы в ходе столкновения Кабуле уничтожили группу террористов из ИГ. Их ликвидировали после короткой перестрелки в районе Хаир-Хана в афганской столице. Очевидец рассказал, что стрельбу из обычного и тяжелого оружия было слышно на территории 17-го округа Кабула.