Талибы попали в засаду ИГ и потеряли 17 боевиков

Террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) устроили засаду на талибов («Талибан» запрещен в России) и убили 17 боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Члены «Талибана» попали в западню в провинции Забуль в Афганистане. В ходе боестолкновения погибли более 20 исламистов, включая четырех членов ИГ.

19 сентября в Джелалабаде произошел теракт. В результате взрыва погибли двое афганцев. Ответственность взяло на себя «Исламское государство». 18 сентября в городе прогремела серия взрывов, в которых погибли 7 человек и пострадали около 30.

7 сентября талибы объявили об аресте 80 боевиков ИГ в провинции Нангархар. Движение подтвердило, что продолжает бороться против терроризма в Афганистане. Сообщалось, что талибы проводят рейды по домам местных жителей в поисках террористов ИГ.