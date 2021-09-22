Пять человек погибли в результате взрывов и стрельбы в афганском городе

В афганском городе Джелалабад в результате четырех взрывов и стрельбы погибли пять человек

Четыре взрыва со стрельбой в афганском городе Джелалабад унесли жизни пятерых человек. Об этом сообщает агентство TOLOnews.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение. Сообщается, что помимо погибших, пострадали еще три человека. Раненые доставлены центральную больницу провинции Нангархар, столицей которой является Джелалабад.

В настоящий момент ничего неизвестно о целях нападений. Одно из них произошло вблизи базы пограничных войск бывшего правительства. Глава департамента информации и культуры провинции Нангархар сообщил, что все погибшие — гражданские люди.

19 сентября в Джелалабаде произошел теракт, в результате которого погибли двое афганцев. Ответственность взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). 18 сентября в городе прогремела серия взрывов, в которых погибли семь человек и пострадали около 30.

7 сентября движение «Талибан» (запрещенная в РФ организация) объявило об аресте 80 боевиков ИГ в провинции Нангархар. Таким образом талибы подтвердили, что продолжают бороться против терроризма в Афганистане. Сообщается, что талибы проводят рейды в домах местных жителей в поисках террористов ИГ.