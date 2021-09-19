Мир
 
Последние новости
Памфилова прокомментировала случаи вбросов бюллетеней в шести регионах
В двух российских регионах завершилось голосование на выборах в Госдуму
В Москве у топ-менеджера похитили два миллиона рублей во время обеда
Неизвестный обстрелял школу в Санкт-Петербурге
В ПСЖ отреагировали на информацию о размере зарплаты Месси
Явка на выборах в Госдуму по Москве превысила 36 процентов
Пропавшую в Кемеровской области школьницу нашли живой
Снег в Москве попал на видео и озадачил пользователей сети 
Раскрыты подробности убийства иранского физика-ядерщика израильской разведкой
Новости партнеров
Прослушать новость

В афганском Джелалабаде прогремел взрыв

Два человека погибли в результате взрыва в афганском Джелалабаде
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Rahmat Gul / AP

В афганском городе Джелалабад, расположенном в провинции Нангархар на востоке страны, прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца событий.

Согласно информации источника, взрыв произошел утром в воскресенье, 19 сентября. В результате случившегося погибли два человека, еще один ранен. Пострадавший, по предварительным данным, является членом радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

Отмечается, что это не первое подобное происшествие в регионе за последнее время. Ранее в субботу, 18 сентября, в Джелалабаде прошла серия взрывов. Как сообщал телеканал Al Jazeera, в результате погибли по меньшей мере 7 человек, около 30 пострадали. Среди получивших ранения есть женщины и дети.

Согласно данным источника канала, взрывы произошли в результате срабатывания самодельных взрывных устройств. Представители «Талибана» заявили о проведении расследования и обвинили во взрывах боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация). Ответственность за случившиеся до сих пор никто на себя не взял.

Ранее в провинции Нангархар на востоке Афганистана заявили об аресте 80 боевиков «Исламского государства». Губернатор провинции Мавлави Мохаммад Надим подчеркнул, что талибы продолжают борьбу с террористическими организациями на афганской территории.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В афганской провинции Нангархар арестовали 80 боевиков ИГ
Талибы возили мужчину по городу с шинами на шее за кражу
Талибы запретили вступать в свое движение ряду людей
Другие материалы рубрики
Мир00:0214 августа

«Они не боятся правосудия»

Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы?
16:2017 сентября

Стало известно о приоритетах администрации Байдена

16:2317 сентября

США попытались заставить население Эфиопии помириться с помощью санкций

16:1217 сентября

Раскрыта тема телефонного разговора Путина с президентом Финляндии

Мир00:0213 августа

Переходят границу.

Турция мягко захватывает страны бывшего СССР. Почему Россия не может ей помешать?
16:0717 сентября

США обвинили пятерых турок в терроризме и внесли их в санкционные списки

15:3417 сентября

На Кубе детей от двух лет начали вакцинировать от коронавируса

15:1617 сентября

В России оценили возможность превращения Австралии в ядерную державу

Мир00:0226 августа
Виктор Орбан и Владимир Путин

Правый друг лучше левых двух.

Россия ищет способы наладить отношения с Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником?
15:1117 сентября

В Нидерландах мужчина убил двоих человек из арбалета

15:0917 сентября

Талибы создали «полицию нравов» вместо министерства по делам женщин

14:5617 сентября

В Германии предрекли выход Франции из НАТО

Россия
Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше на выборах в Госдуму
Очень странные дела.
Арбуз, ядовитое вино и таллий в кулере: самые загадочные случаи отравлений в истории СССР и России
Вячеслав Фетисов оценил организацию выборов в Подмосковье
В России начались трехдневные выборы.
Новый состав Госдумы, губернаторы и местная власть: за кого голосуют россияне?
Подведены итоги двух дней голосования в Подмосковье
Выборы-2021.
Главное о трехдневном голосовании в России
Собянин прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Все материалы
Мир
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Все материалы
Бывший СССР
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Все материалы
Экономика
Мир нашел способ спасти Афганистан
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Brexit поставил под угрозу сотрудничество США и Великобритании
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
В Сбере обсудили внедрение гибких адаптивных практик и Agile-трансформацию
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Россиян пустят через антиотмывочную систему ЦБ
Все материалы
Силовые структуры
На совершившего нападение на отдел полиции в Лисках разослали ориентировку
Архивное фотоВооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области.
Налетчик ранил полицейского и скрылся
Появилось видео нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Восстановлена картина убийства семьи напавшим на полицейских под Воронежем
«Надо стать зубастым»
Бандиты из Татарстана совершили десятки убийств. Как ликвидировали самую жестокую ОПГ России?
После нападения на отдел полиции в Лисках возбуждено уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Чернокожий олимпийский чемпион с Украины рассказал о боязни посещать футбол
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Все материалы
Культура
Группа Placebo впервые за пять лет выпустила песню
Призрачно все.
В прокат вышел самый дикий боевик в карьере Николаса Кейджа. Почему от него невозможно оторваться?
Моргенштерн поделился подробностями об отношениях с супругой
Песок сыплется.
В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная «Дюна» Дени Вильнева. Что с ней не так?
Умерла звезда мюзиклов золотого века Голливуда Джейн Пауэлл
«Это история смерти моей мамы»
Герман-младший о показанном в Каннах «Деле», раздраженных либералах и семейной трагедии
Егор Крид удалит свой блог с почти шестью миллионами подписчиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Малахов вспомнил о расплакавшейся из-за Павла Воли Памеле Андерсон
Доктор Мясников призвал россиян потеть хотя бы один раз в день
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Мужчина узнал правду о невесте за неделю до свадьбы и захотел отменить праздник
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
Стало известно о назначенном Дмитрию Киселеву лечении
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Акула набросилась на 16-летнего подростка и попала на видео
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Мужчина нашел торчащие из столетней могилы волосы
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Пес Лукашенко улегся на столе в резиденции президента Таджикистана
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Прятавший 11 лет возлюбленную в доме родителей мужчина женился на ней
Все материалы
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники АвтоВАЗа
Видео: ГАЗ Соболь — VIP-автобус на минималках
Его имя теперь пишут латиницей и это «мультивэн» среди Газелей
Toyota остановит выпуск Land Cruiser 300, несмотря на ажиотажный спрос
Представлен народный кросс-хэтчбек Citroen C3
Модель предназначена в первую очередь для рынков развивающихся стран
В России серьезно подорожали автомобили Hyundai
29 лучших вседорожников России: посмотрите их все
Народное, экспертное и блогерское жюри выбрали лучшие модели
General Motors выпустит дизель V8 с рекордными характеристиками
Все материалы
Среда обитания
Африка вступила в борьбу за спасение планеты
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Появился способ сделать строительство безопасным для планеты
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
В четверти регионов России стартовал отопительный сезон
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Глава «Газпром нефти» оценил будущее нефтегазовой отрасли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Казани за лето благоустроили микрорайон
Все материалы