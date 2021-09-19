В афганском Джелалабаде прогремел взрыв

Два человека погибли в результате взрыва в афганском Джелалабаде

В афганском городе Джелалабад, расположенном в провинции Нангархар на востоке страны, прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца событий.

Согласно информации источника, взрыв произошел утром в воскресенье, 19 сентября. В результате случившегося погибли два человека, еще один ранен. Пострадавший, по предварительным данным, является членом радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

Отмечается, что это не первое подобное происшествие в регионе за последнее время. Ранее в субботу, 18 сентября, в Джелалабаде прошла серия взрывов. Как сообщал телеканал Al Jazeera, в результате погибли по меньшей мере 7 человек, около 30 пострадали. Среди получивших ранения есть женщины и дети.

Согласно данным источника канала, взрывы произошли в результате срабатывания самодельных взрывных устройств. Представители «Талибана» заявили о проведении расследования и обвинили во взрывах боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация). Ответственность за случившиеся до сих пор никто на себя не взял.

Ранее в провинции Нангархар на востоке Афганистана заявили об аресте 80 боевиков «Исламского государства». Губернатор провинции Мавлави Мохаммад Надим подчеркнул, что талибы продолжают борьбу с террористическими организациями на афганской территории.