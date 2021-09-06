Талибы возили мужчину по городу с шинами на шее за кражу

Талибы обвинили мужчину в краже шин, повесили их ему на шею и провезли по городу

В городе Джелалабад на востоке Афганистана боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) возили мужчину по городу с автомобильными шинами на шее в целях наказания за кражу. Об этом сообщает Afghan Urdu в Twitter.

По данным информационного портала, мужчину арестовали по обвинению в краже двух шин. Именно эти шины впоследствии повесили ему на шею. В таком виде афганца провезли по городским улицам. Отмечается, что показательное наказание мужчины должно стать предупреждением для потенциальных нарушителей закона.

Ранее военный историк Борис Юлин в беседе с «Лентой.ру» предсказал, что Афганистан ждет судьба Саудовской Аравии с построением государства на теократической основе с опорой на нормы шариата. Он предположил, что боевики установят средневековые порядки на афганской территории. При этом, по словам эксперта, «Талибану» придется пойти на уступки и смягчить свою политику для установления контакта с остальным миром.