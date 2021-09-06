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В России предрекли полное возвращение шариата в Афганистане

Военный историк Юлин считает, что Афганистан пойдет по пути Саудовской Аравии
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Фото: Abdul Khaliq Achakza / Reuters

Взяв контроль над Пандшером, талибы («Талибан», террористическая организация запрещена в России) укрепили свое положение и могут приступить к становлению собственной государственности. Вероятно, страну ждет судьба Саудовской Аравии с теократией и законами шариата. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный историк Борис Юлин.

Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид объявил, что талибы полностью захватили провинцию Панджшер, в которой действовало афганское сопротивление. По его словам, последние усилия талибов по обеспечению безопасности в Афганистане принесли результаты, и они установили полный контроль над регионом, который был «последним оплотом врагов-наемников». Муджахид также отметил, что одни повстанцы были разгромлены в боях, а другие бежали. При этом представитель «Талибана» заверил, что жителей Панджшера не будут притеснять.

Шариат и неизбежное цивилизирование

Историк Юлин отметил, что заявлению Муджахида о взятии под контроль всего Панджшера пока нельзя полностью доверять, поскольку их противники говорят о противоположном исходе противостояния. Кроме того, Панджшер — это довольно обширная территория, захватить которую за такой короткий срок трудно.

«Ключевые объекты взять можно, а вот весь регион — нет, — считает Юлин. — В любом случае, я не думаю, что жителей Панджшера ждут какие-то репрессии. Они станут точно такими же жителями Афганистана. Скорее всего, талибы будут расправляться с активными сторонниками бывшего Северного альянса и представителями официальных властей страны, а это очень незначительная часть людей. Из миллионов жителей провинции участие в конфликте на той или иной стороне принимали только порядка 20-40 тысяч человек».

Военный эксперт предположил, что Афганистан ждет судьба Саудовской Аравии с построением государства на теократической основе с опорой на нормы шариата.

«Они попытаются максимально зафиксировать страну в далеком средневековье. Впрочем, не думаю, что у талибов получится сделать это в полной мере. Им придется смягчить свою радикальную позицию из-за необходимости взаимодействия с остальным миром и включения в международную повестку. У них нет дешевой нефти, как в Саудовской Аравии, так что полностью автономное существование невозможно», считает Юлин.

Он уверен, что постепенное цивилизирование страны неизбежно, поскольку в противном случае она попадет под полный контроль соседей и станет неконкурентоспособна. Афганистану необходимо развивать собственные ресурсы.

«Им нужно образование, нужна инфраструктура, необходимо профессиональное развитие людей. В их случае невозможно опираться только на шариат», — резюмировал военный эксперт.

4 сентября талибы уже заявляли об установлении контроля над Панджшером. Наступление «Талибана» началось в ночь на 3 сентября после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом. При этом Силы национального сопротивления сообщали, что отряды боевиков действительно входили на территорию провинции, однако попали в засаду и отступили, понеся серьезные потери.

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