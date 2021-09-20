ИГ взяло ответственность за теракт в афганском Джелалабаде

«Исламское государство» (ИГ) взяло на себя ответственность за серию взрывов автомобилей членов группировки «Талибан» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России) в Афганистане. Об этом сообщает Independent.

Теракт был совершен в провинции Нангархар, в городе Джелалабад на востоке страны. Боевики ИГ опубликовали заявление вечером 19 сентября в своем информационном агентстве. В Independent заявляют, что сообщение сигнализирует о растущей угрозе талибам со стороны их давних соперников.

Ранее афганском Джелалабаде прогремели взрывы. Они произошли в результате срабатывания самодельных взрывных устройств. По меньшей мере восемь человек, в том числе несколько боевиков «Талибана», были убиты в результате атак в субботу и воскресенье. Среди получивших ранения есть женщины и дети.