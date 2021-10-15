Число погибших при взрыве в шиитской мечети в Кандагаре выросло до 32 человек

РИА Новости: число погибших в результате взрыва в шиитской мечети выросло до 32

Число погибших после взрыва, устроенного террористом-смертником в самой большой шиитской мечети Биби Фатима в афганской провинции Кандагар, выросло до 32 человек, еще 53 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Террорист-смертник осуществил самоподрыв при большом стечении прихожан, собравшихся на пятничную молитву. Его принадлежность к какой-либо из группировок не установлена. Ранее источник агентства сообщал о 28 убитых и 45 пострадавших.

Этот взрыв стал еще одним в серии терактов против религиозных центров Афганистана. Преимущественно от рук смертников страдают шиитские мечети. 8 октября террорист «Исламского государства — Вилаят Хорасан» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) устроил самоподрыв у мечети Сайед Абад афганского города Кундуз (административный центр одноименной провинции).

Теракт также произошел во время пятничной молитвы, когда в Сайед Абад собрались около 300 человек. В результате погибли от 43 до 100 афганцев-шиитов, пострадали еще около 140.

3 октября ИГ устроило теракт возле мечети Идгах в афганской столице Кабул. Взорвалась бомба, заложенная у входа в мечеть. Взрыв унес жизни по меньшей мере 12 человек и еще 32 афганца пострадали. В ходе расследования инцидента боевики «Талибана» (организация запрещена в РФ) задержали троих подозреваемых.