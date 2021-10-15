В Афганистане произошел взрыв вблизи шиитской мечети

В Афганистане, в провинции Кандагар произошел взрыв вблизи самой большой шиитской мечети, известной под названием мечеть Биби-Фатима. Об этом сообщает Asvaka.

По данным агентства РИА Новости, взрыв устроил террорист-смертник в районе Имам-Баргах. В результате случившегося есть погибшие и раненые.

Ранее стало известно, что недалеко от входа в расположенную в Кабуле шиитской мечети Идгах взорвалась бомба. Факт взрыва подтвердил представитель радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид. Как минимум два человека погибли и трое пострадали.