Взрыв в шиитской мечети в Кандагаре унес жизни 25 человек

РИА Новости: при взрыве мечети в Кандагаре 25 афганцев погибли, еще 20 ранены

Взрыв в шиитской мечети Биби-Фатима в Кандагаре унес жизни 25 человек, еще 20 ранены. Об этом сообщил источник РИА Новости в местной больнице.

Подрыв совершил террорист-смертник. Его принадлежность к какой-либо из группировок не установлена. Ранее сообщалось о семи погибших и 13 раненых афганцах. Смертник устроил самоподрыв при большом скоплении прихожан, во время пятничной молитвы.

15 октября, в кандагарском районе Имам-Баргах произошел взрыв в шиитской мечети. В сообщении с места событий подчеркивалось, что Биби-Фатима — это самая большая шиитская мечеть Афганистана.

Этот взрыв стал еще одним в серии терактов против религиозных центров Афганистана. Преимущественно от рук смертников страдают шиитские мечети. 8 октября террорист «Исламского государства — Вилаят Хорасан» (ИГ, запрещена в РФ) устроил самоподрыв у мечети Сайед Абад афганского города Кундуз (административный центр одноименной провинции).

Теракт также произошел во время пятничной молитвы, когда в Сайед Абад собрались около 300 человек. В результате погибли от 43 до 100 афганцев-шиитов, пострадали еще около 140.

3 октября ИГ организовало теракт возле мечети Идгах в афганской столице Кабул. На этот раз взорвалась бомба, заложенная у входа в мечеть. Взрыв унес жизни по меньшей мере 12 человек и еще 32 афганца пострадали. В ходе расследования инцидента боевики «Талибана» (организация запрещена в РФ) задержали троих подозреваемых.