Уточнено число погибших при взрыве в афганской мечети

Число жертв теракта в шиитской мечети на севере Афганистана возросло до 150

Число жертв теракта в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана возросло до 150. Об этом сообщает местная газета Ettelaat со ссылкой на источники во властных структурах региона, передает ТАСС.

По данным афганского СМИ, по меньшей мере 200 человек получили ранения различной степени тяжести. Также уточняется, что среди жертв теракта и раненых много детей и подростков.

Взрыв произошел 8 октября, когда жители собрались на пятничную молитву. BBC News сообщало, что в результате происшествия погибли как минимум 50 человек, свыше 100 получили ранения. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, находившийся внутри религиозного сооружения. Ответственность за нападение взяла группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

Ранее «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) назвал ИГ не угрозой, а «головной болью». По словам заместителя министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихуллы Муджахида, жители Афганистана не поддерживают террористов.