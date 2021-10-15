Стало известно число погибших в результате взрыва у шиитской мечети в Кандагаре

Asvaka: семь человек убиты и 13 ранены в результате взрыва у шиитской мечети в Кандагаре

Стало известно предварительное число убитых и раненных после взрыва устроенного террористом-смертником у самой большой шиитской мечети Биби Фатима в афганской провинции Кандагар. Об этом сообщает агентство Asvaka.

По последним данным, в результате взрыва погибли минимум семь человек, еще 13 пострадали. Террорист-смертник осуществил самоподрыв при большом стечении прихожан, собравшихся на пятничную молитву.

Ранее подобный теракт произошел вблизи шиитской мечети Идгах в столице Афганистана. Факт взрыва подтвердил представитель радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид. Как минимум два человека погибли и трое пострадали.