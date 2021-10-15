Раскрыты подробности теракта у шиитской мечети в Кандагаре

РИА Новости: атаку на шиитскую мечеть в Кандагаре устроили четыре террориста

Взрыв вблизи самой большой шиитской мечети Биби-Фатима в афганской провинции Кандагар устроили четыре террориста, трое из них были смертниками. Подробности теракта раскрыл источник агентства РИА Новости.

Смертники осуществили самоподрыв при большом стечении прихожан, собравшихся на пятничную молитву. Их принадлежность к какой-либо из группировок не установлена. В результате теракта погибли 32 человека, число пострадавших выросло до 70.

Это не первый взрыв в шиитской мечети в Афганистане. 8 октября октября во время пятничной молитвы террорист «Исламского государства — Вилаят Хорасан» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) устроил самоподрыв у мечети Сайед Абад афганского города Кундуз. В результате погибли от 43 до 100 афганцев-шиитов, пострадали еще около 140.

3 октября ИГ устроило теракт возле мечети Идгах в афганской столице Кабул. Взорвалась бомба, заложенная у входа в мечеть. Взрыв унес жизни по меньшей мере 12 человек, и еще 32 афганца пострадали.