Россия потребовала от НАТО усмирить косовских радикалов

Россия потребовала, чтобы контингент НАТО в самопровозглашенном Косове усмирил косовоалбанских радикалов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она призвала военных Североатлантического альянса «выполнить свой мандат». От имени Российской Федерации Мария Захарова осудила политику Приштины в отношении северного Косова. Действия «косовоалбанских руководителей» дипломат назвала выходками.

Ее высказывание связано с очередным обострением в зоне проживания косовских сербов, где произошел конфликт мирных жителей с силовиками. «Такая линия Приштины и невнятная реакция ее внешних "кураторов" неизбежно провоцируют скатывание к открытому столкновению», — заявила Захарова.

13 октября приштинский спецназ провел рейд в городе Косовска-Митровица, где преимущественно живут сербы. По официальной информации косовских властей, силовики занимались «поиском преступников». Однако действия спецназовцев вызвали недовольство местных жителей, начались беспорядки, нападения на правоохранителей.

В ответ приштинские силовики начали стрелять по протестующим. Из-за этого десять человек попали в реанимацию с огнестрельными ранениями, один из сербов был в тяжелом состоянии. Пуля попала ему в лопатку и ребро.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов защищаться и отвечать на насилие. По его словам, если приштинское правительство продолжит стрелять в сербское население, Белград будет вынужден принять ответные меры.