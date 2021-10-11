В МИД России призвали Запад отреагировать на провокацию Албании по Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство считает неприемлемым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы по Косово, которое предполагает объединение этого региона со страной. Она призвала Запад отреагировать на эту провокацию, текст сообщения приводится на сайте министерства иностранных дел.

Захарова подчеркнула, что продвижение планов по созданию «Великой Албании» грубо противоречит Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН и подрывает стабильность. Она добавила, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа особенно странно слышать в качестве целы главы одной из балканских стран.

«Подобные ущербные вбросы совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы "Открытые Балканы". Рассчитываем на адекватную реакцию западных опекунов проекта косовской «государственности» на эту откровенную провокацию», — сказала официальный представитель МИД.

Захарова добавила, что допущение Западом подобных призывов является крайне странным, в то время как те же государства критикуют Белград в связи с его «оправданной и не противоречащей международному праву» концепцией «сербского мира».

Ранее доцент университета Пелопоннеса Николаос Тзифакис заявил, что ни Сербия, ни самопровозглашенная республика Косово не стремятся к дальнейшей эскалации. Рост напряженности политолог объяснил предстоящими в Сербии и Косово выборами. По его словам, сербские и косовские правящие элиты «заигрывают» с националистическими чувствами населения, тем самым пытаясь повысить свои рейтинги.

