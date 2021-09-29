Оценена вероятность скорой войны между Сербией и Косово

Ни Сербия, ни самопровозглашенная республика Косово не стремятся к дальнейшей эскалации. Так вероятность скорой войны между Белградом и Приштиной оценил доцент университета Пелопоннеса Николаос Тзифакис. Своим мнение он поделился с «Лентой.ру».

Рост напряженности политолог объяснил предстоящими в Сербии и Косово выборами. По его словам, сербские и косовские правящие элиты «заигрывают» с националистическими чувствами населения, тем самым пытаясь повысить свои рейтинги.

Тзифакис также прокомментировал повод для разногласий между Белградом и Приштиной — решение последних не пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами. «В действиях Сербии много театральности, произошедшее не оправдывает чрезмерную реакцию Белграда. Ни одна война никогда не начиналась из-за автомобильных номеров», — подчеркнул он. Эксперт отметил, что косовские сербы сталкиваются с гораздо более серьезными проблемами в своей повседневной жизни, которые две стороны так и не смогли решить во время переговоров, проходивших при содействии ЕС.

Вечером 27 сентября стало известно, что группа из 15 албанцев напала на сербов с ножами и бутылками в южной части косовского города Косовска-Митровица. Перед этим президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград примет меры, если в течение суток не закончится «погром нашего [сербского] населения» в Косово.

Утром 20 сентября полиция и спецназ Косово заняли погранпереходы «Ярине» и «Брняк» на границе с Сербией, выполняя запрет Приштины на въезд в самопровозглашенную республику автомобилей с сербскими номерами. Сразу же после этого начались мирные протесты сербов, которые были разогнаны косовскими силовиками с применением спецсредств.