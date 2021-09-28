Стала известна дата переговоров Сербии и Косова

Встреча официальных представителей Сербии и Косова пройдет в Брюсселе в среду, 29 сентября. О точной дате переговоров стало известно со слов представителя Еврокомиссии (ЕК) Даны Спинант, передает ТАСС.

Отмечается, что среди основных вопросов повестки главной для Белграда и Приштины является тема урегулирования ситуации на севере Косова и Метохии и восстановления свободного перемещения в регионе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ обеспокоена ситуацией на севере самопровозглашенной республики Косово, поскольку конфликт развивается от плохого к худшему. Она отметила, что Евросоюз и НАТО несут ответственность за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности в регионе.

Утром в понедельник, 20 сентября, полиция и спецназ Косова заняли пограничные переходы «Ярине» и «Брняк» на границе с Сербией, выполняя запрет официальной Приштины на въезд автомобилей с сербскими номерами в самопровозглашенную республику. После этого начались мирные протесты сербов. В ответ спецназ Косова применил слезоточивый газ, однако разогнать всех демонстрантов не удалось.