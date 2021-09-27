В Косово группа албанцев с ножами и бутылками напала на сербов

«Косово онлайн»: албанцы с ножами и бутылками напали на сербов в городе Косовска-Митровица

Группа молодых албанцев с ножами и бутылками совершила нападение на компанию из 15 сербов в южной (албанской) части города Косовска-Митровица. Об этом сообщает портал «Косово онлайн».

Инцидент произошел в административном здании агентства по сельскому хозяйству, куда сербы пришли подать документы. На место происшествия прибыла полиция. По словам сотрудника агентства, в результате нападения никто не пострадал. Он отметил, что раньше подобного никогда не происходило. Как рассказал порталу один из подвергшихся нападению сербов, он получил несколько ударов, в том числе по голове.

Город Косовска-Митровица, согласно позиции частично признанной Республики Косово и государств, признающих ее независимость Косова, входит в состав республики. Согласно позиции Сербии и стран, не признающих независимость Косова, вся территория города входит в состав Сербии. Фактически, северная территория города контролируется Сербией, а южная ― частично признанной Республикой Косово.

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23 сентября сотрудники косовского спецназа избили троих сербов на КПП «Брняк». Сообщается, что мужчины ехали за дровами, когда их автомобиль остановила косовская полиция. Пострадавших доставили в больницу, один из сербов рассказал, что так и не понял, почему к ним применили такие меры.

До этого косовские полиция и спецназ под прикрытием снайперов заняли пограничные переходы «Ярине» и «Брняк» на севере региона. Одновременно Приштина издала указ, согласно которому все въезжающие в самопровозглашенную республику автомобили должны менять свои номера на косовские.

Практически сразу у погранпереходов собрались мирные протесты сербов. В ответ спецназ Косова применил слезоточивый газ, однако полностью разогнать демонстрантов не удалось. Власти в Белграде потребовали от полиции Косова покинуть границу с Сербией. Сербская сторона обратила внимание, что косовары не исполняют условий мирного соглашения. Сербия призвала Европейский союз разрешить этот конфликт.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории, местные власти объявили о независимости в 2008 году.