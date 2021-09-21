Сербия потребовала от полиции Косово уйти с севера региона

Сербия требует, чтобы отряды косовской полиции немедленно отошли от административной линии между регионом Косово и Метохия и Центральной Сербией, где прошли мирные протесты сербов. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич, его цитирует ТАСС.

По словам политика, самопровозглашенная республика Косово не выполняет условия мирного соглашения. В этой связи он потребовал, чтобы Брюссель повлиял на косоваров.

Отряды косовской полиции, а также снайперы, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии между севером Косово и Центральной Сербией утром 20 сентября. Представители правоохранительных органов утверждают, что целью переброски спецназа является «модернизация инфраструктуры и улучшение условий труда полицейских». В тот же день возмущенные сербы выдвинулись к переходам и начали мирный протест, в итоге его разогнали с помощью слезоточивого газа. Протесты продолжаются.

Брюссель и Вашингтон призвали стороны немедленно прекратить эскалацию конфликта и воздержаться от дальнейших односторонних шагов.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории, местные власти объявили о независимости в 2008 году.