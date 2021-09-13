Вучич рассказал о неготовности Сербии вступить в Евросоюз

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Белград заявил, что в республике осознают свою неготовность вступить в Евросоюз без решения вопроса Косово и хотят найти компромисс в диалоге. Его слова приводят РИА Новости.

Меркель 13 сентября прибыла в Сербию с рабочим визитом. Президент республики провел с германским канцлером разговор за закрытыми дверями, после которого были сделаны совместные заявления для СМИ.

«Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы — мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично», — рассказал Вучич.

В июне глава Сербии заявлял, что во время переговоров правительство республики пытается отстоять интересы своей страны и народа, но все разговоры сводятся к требованиям признать Косово. Сербский лидер отметил, что Запад требует «обоюдного признания» Белградом и Приштиной друг друга.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории, местные власти объявили о независимости в 2008 году.

По последним данным, республику признали около ста стран, в том числе 22 из 27 государств-участников Евросоюза. Между тем Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает.