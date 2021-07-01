Сербия рассказала об укреплении армии за счет российского оружия

Вооруженные силы Сербии укрепляются в том числе за счет закупки российских вооружений. Об этом рассказал президент страны Александр Вучич, его слова передает ТАСС.

«На учениях сербской армии люди могли видеть сербское вооружение, и конечно, новое оружие, которое мы купили в России и других странах», — отметил политик. Он пообещал, что к марту армия Сербии станет еще сильнее за счет новых вооружений.

По информации ТАСС, Белград закупил у Москвы 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС на сумму около 75 миллионов евро. Власти страны заключили, что боеготовность сербских вооруженных сил укрепилась благодаря военному сотрудничеству с Россией.

В конце апреля Вучич отказался поддерживать введение антироссийских санкций со стороны Европы и США. Политик пообещал, что пока он занимает пост главы государства, его решение не изменится. Вучич добавил, что привести Сербию в будущее сможет только «искренняя и ясная политика».

До этого Евросоюз призвал Белград активнее подключаться к санкционным режимам объединения в рамках подготовки к вступлению в Евросоюз. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что такой шаг со стороны Сербии станет одним из показательных факторов сближения в вопросах внешней политики. Однако лидер страны ответил, что Белград не будет солидарен со всеми позициями Брюсселя.