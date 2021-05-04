Посол Сербии рассказал о возможном визите Путина в страну

Посол Сербии Мирослав Лазански в интервью газете «Известия» рассказал о возможном визите в страну президента России Владимира Путина. По его словам, он должен состояться в текущем году, есть соответственная договоренность «на высшем уровне».

«Вероятно, это связано с датой торжественного открытия храма Святого Саввы в Белграде, в строительстве которого участвовали и помогали как Россия, так и Русская православная церковь», — пояснил посол. Также, отвечая на вопрос издания, ожидается ли визит сербского лидера Александра Вучича в Москву на Парад Победы 9 мая, Лазански сказал, что «насколько нам известно, президент Сербии не будет присутствовать на параде Победы 9 мая здесь, в Москве». Он допустил, что иностранных президентов не приглашали в этом году на парад, поскольку речь не идет о круглой годовщине Победы.

При этом посол выразил надежду на то, что Вучич и Путин встретятся в этом году в Москве, «потому что это уже преемственный характер их взаимных встреч», а их дружба «диктует частоту этих взаимных визитов».

В августе 2020 года Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за выделенные 10,5 миллиона евро на храм Святого Саввы в Белграде. Он выразил надежду на то, что президент России посетит церемонию открытия храма.