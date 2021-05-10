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Вучич поздравил сербов с Днем Победы на русском языке

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Александр Вучич
Александр Вучич
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич поздравил жителей страны с Днем Победы над фашизмом на русском языке. Глава государства указал на важность сохранения истории Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша задача - не скрывать истину, открыто говорить об этом, не позволять, чтобы ложь эту истину победила. Неслучайно то, что преуменьшается роль Красной армии и тот факт, что за свободу Европы отдали жизни более 22 миллионов советских граждан, конечно, больше всего русских», — заявил Вучич, поздравляя граждан Сербии. Он отметил, что для балканской страны 9 Мая является Днем-символом надежды и победы над смертью.

Двухдневные празднования 76-й годовщины Победы завершил праздничный салют на площади Республики и прилегающих улицах, зрителями которого стали более одной тысячи человек.

Ранее президенты Сирии и Венесуэлы Башар Асад и Николас Мадуро поздравили россиян с Днем Победы. По словам Асада, этот праздник символизирует великие победы народов ради свободы и независимости. В свою очередь Мадуро подчеркнул, что победы удалось достичь благодаря мужеству и непоколебимости российского народа.

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