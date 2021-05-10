Мир
 
Последние новости
Армии США предрекли крах
Ученые предложили новый метод отбора астронавтов по анализу крови
Раскрыта неожиданная польза авокадо
Американец расстрелял шестерых на вечеринке и покончил с собой
Поиски пропавшего омского министра здравоохранения приостановили
Россиянин Мазепин объяснил преклонение колена перед гонкой «Формулы-1»
Москвичи изобразили половой акт в городском фонтане и попали на видео
Оценена стоимость недвижимости на черноморских курортах
Clubhouse запустит официальное приложение для Android
Новости партнеров
Прослушать новость

Президент Сирии поздравил россиян с Днем Победы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад направил поздравительную телеграмму российскому коллеге Владимиру Путину в связи с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

«Передаю вам, всему российскому народу и ветеранам от всей души поздравления в связи с этим событием, которое символизирует великие победы народов ради свободы и независимости», - написал политик. Он также пожелал России стабильности и укрепления безопасности.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян с Днем Победы. «Мы отмечаем 76 лет со дня исторической победы над фашизмом в Великой Отечественной войне», — написал он. Политик подчеркнул, что победы удалось достичь благодаря мужеству и непоколебимости российского народа. Он также опубликовал в своем Twitter-аккаунте снимок, на котором запечатлено воздвижение Знамени Победы на крыше здания Рейхстага.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мадуро поздравил россиян с Днем Победы
Путин поздравил ветеранов с Днем Победы и обратился к россиянам
Зеленский заявил о вкладе украинского народа в победу над нацизмом