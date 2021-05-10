Президент Сирии поздравил россиян с Днем Победы

Президент Сирии Башар Асад направил поздравительную телеграмму российскому коллеге Владимиру Путину в связи с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

«Передаю вам, всему российскому народу и ветеранам от всей души поздравления в связи с этим событием, которое символизирует великие победы народов ради свободы и независимости», - написал политик. Он также пожелал России стабильности и укрепления безопасности.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян с Днем Победы. «Мы отмечаем 76 лет со дня исторической победы над фашизмом в Великой Отечественной войне», — написал он. Политик подчеркнул, что победы удалось достичь благодаря мужеству и непоколебимости российского народа. Он также опубликовал в своем Twitter-аккаунте снимок, на котором запечатлено воздвижение Знамени Победы на крыше здания Рейхстага.