ЕС призвал Белград и Приштину к мирному урегулированию конфликта в Косово

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Белград и Приштину принять меры по деэскалации конфликта в Косово и прийти к его мирному урегулированию. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в ЕС призвали стороны конфликта в Косово «вывести специальные силы полиции и разобрать баррикады», а также начать диалог под эгидой спецпредставителя по переговорам Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.

23 сентября сотрудники косовского спецназа избили троих сербов на КПП «Брняк». Сообщается, что мужчины ехали за дровами, когда их автомобиль остановила косовская полиция. Пострадавших доставили в больницу, один из сербов рассказал, что так и не понял, почему к ним применили такие меры.

До этого власти в Белграде потребовали от полиции Косова покинуть границу с Сербией. Сербская сторона обратила внимание, что косовары не исполняют условий мирного соглашения. Сербия призвала Европейский союз разрешить этот конфликт.

Ранее косовские полиция и спецназ под прикрытием снайперов заняли пограничные переходы «Ярине» и «Брняк» на севере Косова. Одновременно Приштина издала указ, согласно которому все въезжающие в самопровозглашенную республику автомобили должны менять свои номера на косовские. Практически сразу у погранпереходов собрались мирные протесты сербов. В ответ спецназ Косова применил слезоточивый газ, однако полностью разогнать демонстрантов не удалось.