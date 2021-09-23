Косовские полицейские избили сербов на границе на фоне протестов

Сотрудники спецподразделения косовской полиции избили трех граждан Сербии на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брняк» (муниципалитет Зубин-Поток), пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщает Kosovo Online.

По информации издания, сербы ехали рубить дрова, однако в какой-то момент дорогу им преградила полицейская машина. Силовики вывели их из автомобиля и начали избивать.

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Один из избитых, Драгиша Влашкович, рассказал, что он и другие пострадавшие не имеют отношения к протестам, начавшимся в Косово несколько дней назад. «Они что-то кричали по-албански, я не понимал, они бросили меня на асфальт, ударили по спине, по рту, они сломали мне зуб <...> Там была кровь, я просил воды, но никто не хотел мне ее давать», — добавил он.

Главный переговорщик Белграда и директор управления по делам Косово и Метохии Петр Петкович назвал случившееся жестоким и страшным инцидентом. По его мнению, сербов избили исключительно из-за их национальности. «Альбин Курти (премьер-министр Косово — прим. «Ленты.ру») несет прямую ответственность за сегодняшний ужасный инцидент, единственная цель которого с начала кризиса — это насилие безоружных людей на севере провинции, которые только защищают свое право на жизнь», — добавил чиновник.

Ранее в сентябре сербы, проживающие на севере Косово, провели мирную акцию протеста на одном из КПП, расположенном на административной границе между центральной Сербией и автономией. Поводом для митинга послужил запрет на въезд в Косово транспорта с сербскими регистрационными знаками.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории, местные власти объявили о независимости в 2008 году.