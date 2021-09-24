Караул косовского спецназа сменился под песню о единстве Косова и Сербии

При смене караула косовского спецназа на пограничном переходе «Ярине» между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово сербы включили песню «Не отдадим тебя, Косово» («Не дамо те Косово»). Об этом пишет Telegram-канал «Новости из Сербии».

Текст песни говорит о единстве Косова и Сербии, призывает сербов встать на защиту своей исторической земли, над которой сейчас развевается чужой флаг. При этом приштинский спецназ никак не отреагировал на действия сербских протестующих, собравшихся на границе сербско-косовской границе.

23 сентября сотрудники косовского спецназа избили троих сербов на КПП «Брняк». Сообщается, что мужчины ехали рубить дрова, когда их автомобиль остановила косовская полиция. Пострадавших доставили в больницу, один из сербов рассказал, что так и не понял, почему к ним применили такие меры.

21 сентября власти в Белграде потребовали от полиции Косова покинуть границу с Сербией. Сербская сторона обратила внимание, что косовары не исполняют условий мирного соглашения. Сербия призвала Европейский союз разрешить этот конфликт.

Ранее косовские полиция и спецназ под прикрытием снайперов заняли пограничные переходы «Ярине» и «Брняк» на севере Косова. Одновременно Приштина издала указ, согласно которому все въезжающие в самопровозглашенную республику автомобили должны менять свои номера на косовские. Практически сразу у погранпереходов собрались мирные протесты сербов. В ответ спецназ Косова применил слезоточивый газ, однако полностью разогнать демонстрантов не удалось.