Вучич назвал условие для вступления Сербии в Евросоюз

Процесс европейской интеграции Сербии напрямую зависит от отношений с самопровозглашенной Республикой Косово. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

Политик назвал решение проблемы с Косово основным условием для вступления Сербии в Евросоюз. «Мы не можем стать частью ЕС, пока не решим вопрос отношений с Приштиной, и это ясно всем и не нужно себя обманывать», — заключил он. Вучич отметил, что переговоры с косовскими албанцами в ближайшее время будут продолжены на техническом уровне.

Сербский лидер высказался в ходе переговоров со спецпредставителем Брюсселя по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. На данный момент Вучич вместе с другими лидерами стран Восточной Европы и Евросоюза участвует в Бледском стратегическом форуме в Словении.

3 августа сообщалось, что президента Сербии проверят на детекторе лжи на предмет возможных связей с мафией. Вучич, в свою очередь, заявил о своей готовности пройти проверку на полиграфе и назвал обвинения в свой адрес «гнусной ложью». До этого заместитель Вучича на посту главы правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич подал иск против президента и заявил о его связи с организованной преступностью.