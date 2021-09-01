Мир
 
Последние новости
В США рассказали об угрожающих президентству Байдена трех кризисах
ООН пообещала миру больше смертельных катаклизмов
Лукашенко обвинил США в попытке использовать Афганистан для давления на Россию
Белый дом объяснил перенос встречи Байдена и Зеленского
Стало известно о письме поступившей в девять лет в МГУ россиянки Путину
На Украине призвали Запад проявить «мужество» и принять страну в НАТО
«Король пчел» рассказал о 30-летней карьере пчеловода без единого укуса
Лидер «Мужского государства» вновь призвал «атаковать» сеть ресторанов в Москве 
Найден способ предотвратить передачу коронавируса
Боец ММА извинился за слова о «кадыровцах» перед главой Чечни
Новости партнеров
Прослушать новость

Вучич назвал условие для вступления Сербии в Евросоюз

Президент Сербии Вучич: интеграция Сербии в ЕС напрямую зависит от отношений с Косово
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Процесс европейской интеграции Сербии напрямую зависит от отношений с самопровозглашенной Республикой Косово. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

Политик назвал решение проблемы с Косово основным условием для вступления Сербии в Евросоюз. «Мы не можем стать частью ЕС, пока не решим вопрос отношений с Приштиной, и это ясно всем и не нужно себя обманывать», — заключил он. Вучич отметил, что переговоры с косовскими албанцами в ближайшее время будут продолжены на техническом уровне.

Сербский лидер высказался в ходе переговоров со спецпредставителем Брюсселя по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. На данный момент Вучич вместе с другими лидерами стран Восточной Европы и Евросоюза участвует в Бледском стратегическом форуме в Словении.

3 августа сообщалось, что президента Сербии проверят на детекторе лжи на предмет возможных связей с мафией. Вучич, в свою очередь, заявил о своей готовности пройти проверку на полиграфе и назвал обвинения в свой адрес «гнусной ложью». До этого заместитель Вучича на посту главы правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич подал иск против президента и заявил о его связи с организованной преступностью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Президента Сербии проверят на детекторе лжи по поводу связей с мафией
Сербия рассказала об укреплении армии за счет российского оружия
Президент Сербии рассказал о странностях при взрыве на военном заводе