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Президент Сербии рассказал о странностях при взрыве на военном заводе

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Александр Вучич
Александр Вучич
Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что серия взрывов на военном заводе «Слобода» в сербском городе Чачак будет детально расследована, однако существуют странности, на которые нужно обратить внимание. Его слова передает РИА Новости.

«Есть одна странная вещь: любопытно, что последний взрыв произошел в помещении, где не было электрической проводки», — рассказал президент.

Помимо этого, Вучич заверил, что «будет поставлен вопрос субъективной и объективной ответственности». Он не исключил, что управление компанией может быть привлечено к уголовной ответственности.

19 июня второй за месяц взрыв произошел на военном заводе «Слобода» в сербском городе Чачак. Национальное телевидение Сербии сообщило, что основной взрыв прогремел около 20:00 по местному времени, а вслед за ним было несколько взрывов поменьше. При взрыве три работника получили легкие травмы, их госпитализировали. Жителей близлежащих домов эвакуировали на городской стадион.

Первый взрыв на оружейной фабрике произошел 4 июня и попал на видео.

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