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Вучич заявил о готовности Сербии действовать в случае обострения в Косово

Президент Вучич: Сербия не планирует вводить войска в Косово, но готова действовать
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Александр Вучич
Александр Вучич
Фото: Roman Vondrous / CTK / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности страны действовать в случае, если ситуация в Косово обострится. Об этом он заявил в эфире TV Pink, передает РИА Новости.

Вучич отметил, что Сербия не поднимала армию и полицию, а лишь повысила их готовность. Он пояснил, что сербские силы не вошли на территорию Косово, потому что «не имеют права делать этого» в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и последующими за ним решениями.

Президент подтвердил, что Сербия не планирует вводить войска в Косово, в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, сербская сторона не хочет «поставить под угрозу мир никоим образом», так как ей «мир нужнее всего». «Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», — заключил Вучич.

23 сентября сотрудники косовского спецназа избили троих сербов на КПП «Брняк». Сообщается, что мужчины ехали за дровами, когда их автомобиль остановила косовская полиция. Пострадавших доставили в больницу, один из сербов рассказал, что так и не понял, почему к ним применили такие меры.

До этого косовские полиция и спецназ под прикрытием снайперов заняли пограничные переходы «Ярине» и «Брняк» на севере региона. Одновременно Приштина издала указ, согласно которому все въезжающие в самопровозглашенную республику автомобили должны менять свои номера на косовские.

Практически сразу у погранпереходов собрались мирные протесты сербов. В ответ спецназ Косова применил слезоточивый газ, однако полностью разогнать демонстрантов не удалось. Власти в Белграде потребовали от полиции Косова покинуть границу с Сербией. Сербская сторона обратила внимание, что косовары не исполняют условий мирного соглашения. Сербия призвала Европейский союз разрешить этот конфликт.

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