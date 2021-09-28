МИД России отреагировал на ситуацию в Косово

МИД РФ: Москва обеспокоена обстановкой в Косово, ситуация развивается от плохого к худшему

Россия обеспокоена ситуацией на севере самопровозглашенной республики Косово, поскольку конфликт развивается от плохого к худшему. Такими словами на обстановку в регионе отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в комментарии на сайте ведомства.

«Еще раз подчеркиваем: натовские Силы для Косово и Миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию», — заявила дипломат. Она отметила, что Евросоюз и НАТО несут ответственность за «защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности» в регионе.

Вечером 27 сентября стало известно, что группа из 15 албанцев напала на сербов с ножами и бутылками в южной части косовского города Косовска-Митровица.