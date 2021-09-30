Сербия и Косово достигли соглашения о деэскалации в Северном Косове

На переговорах в Брюсселе Сербия и Косово договорились о деэскалации в Северном Косове

Сербия и самопровозглашенная республика Косово достигли соглашения о деэскалации конфликта в Северном Косове на переговорах в Брюсселе. Об этом рассказал спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак на своей странице в Twitter.

«После двух дней интенсивных переговоров только что было достигнуто соглашение о деэскалации», — написал дипломат. Он также поблагодарил послов Косова и Сербии Бесника Бислими и Петара Петковича «за их готовность вести переговоры и договариваться на благо народа».

Согласно условиям соглашения, силы НАТО (KFOR) заменят приштинский спецназ на линии разграничения. Косовские силовики будут отведены от КПП «Ярине» и «Брняк» 2 октября в период с 08:00 (09:00 мск) до 16:00 (17:00 мск) по местному времени.

Также представители ЕС, Сербии и Косова создадут группу, которая решит проблему номеров транспортных средств жителей Северного Косова, большая часть из которых — сербы. Сообщается, что они устанавливают на свои машины сербские номера, несмотря на требования Приштины пользоваться косовскими знаками.

Утром 20 сентября полиция и спецназ Косова заняли пограничные переходы «Ярине» и «Брняк» на границе с Сербией. Силовики выполняли запрет Приштины на въезд автомобилей с сербскими номерами в самопровозглашенную республику.