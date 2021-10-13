Вучич пообещал защитить косовских сербов

Президент Сербии Александр Вучич пообещал защитить сербское население самопровозглашенного Косова, если приштинские власти продолжат стрелять в сербов. Об этом сообщает ТАСС.

«Что бы ни случилось, Сербия и Белград будут с вами. Если начнется насилие, защищайтесь, мы будем с вами», — заявил Вучич. Он также призвал стороны конфликта помнить о цене, которую придется заплатить в случае открытого противостояния. Однако, по его словам, если приштинские силовики продолжат стрелять в сербов, Белград будет вынужден принять меры.

Ранее стало известно, что более десятка человек попали в реанимацию после рейда приштинского спецназа в городе Косовска-Митровица, где преимущественно проживают сербы. Рейд вызвал беспорядки, в ходе которых косовские силовики применили огнестрельное оружие. Один человек получил тяжелое огнестрельное ранение в лопатку и ребро, и сейчас врачи борются за его жизнь.