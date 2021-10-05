Суд в Косове приговорил к 20 годам тюрьмы участвовавшего в войне серба

Суд в Приштине дал 20 лет тюрьмы сербу за участие в резне во время войны 1998-1999 годов

Суд Приштины в Косове приговорил к 20 годам тюрьмы этнического серба, задержанного в 2019 году за участие в резне во время войны 1998-1999 годов. Об этом сообщает Associated Press.

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Задержанного опознали только по инициалам Г.С. В середине апреля 1999 года он в составе сербской армии атаковал деревни Сллови и Тербовц коммуны Липьян. Серб был среди тех, кто казнил 12 албанских мужчин на глазах их семей. «Г.С. в сотрудничестве с другими совершил военные преступления против населения», — сказано в приговоре.

В конце сентября группа из 15 албанцев напала на сербов с ножами и бутылками в южной части косовского города Косовска-Митровица. Конфликт вспыхнул после того, как 20 сентября полиция и спецназ Косова заняли погранпереходы «Ярине» и «Брняк» на границе с Сербией, выполняя запрет Приштины на въезд в самопровозглашенную республику автомобилей с сербскими номерами.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию (так называется регион в сербской конституции) частью своей территории. Местные власти объявили о независимости в 2008 году.