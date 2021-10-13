Более десяти человек попали в реанимацию после столкновений с полицией в Косово

РИА Новости: более десяти человек попали в реанимацию после беспорядков на севере Косово

По меньшей мере десять человек попали в реанимацию в результате беспорядков, вызванных действиями полиции самопровозглашенного Косово. Об этом РИА Новости сообщил директор больницы.

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Столкновения начались в Косовска-Митровице в среду, 13 октября, из-за рейда косовской полиции по местным аптекам и магазинам, в ходе которого они требовали документы на товары. По данным Kosovo Online, один из протестующих получил тяжелое огнестрельное ранение — пуля попала ему в лопатку и ребро.

Главный переговорщик Белграда и директор управления по делам Косово и Метохии Петар Петкович назвал действия полицейских очередной провокацией премьер-министра автономии Альбина Курти. «У нас есть десятки раненых. Среди них был серьезно ранен Сречко Софроньевич — человек, который в настоящее время борется за свою жизнь. Жестокость Курти привела к хаосу на севере Косово и Метохии», — сказал он.

Курти в свою очередь написал в Twitter, что косовская полиция проводила рейд по выявлению преступников и в настоящее время он завершен. Также он призвал граждан Митровицы не становиться жертвами сербских СМИ, которые «защищают преступность, коррупцию и контрабанду и хотят придать им политическую и национальную окраску».