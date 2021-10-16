Президент Сербии захотел сниженных цен на российский газ

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва» заявил о намерении попросить российского лидера Владимира Путина сохранить сниженную цену на газ в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вучича, он хочет обсудить этот вопрос с президентом России во время встречи с ним, намеченной на 25 ноября и которая будет «имеет решающее значение».

Чего хочет Белград?

Вучич пояснил, что сейчас Сербия закупает по 6,5 миллионов кубометров газа ежедневно по «лучшей цене в Европе» в 270 долларов за кубометр. Соответствующий договор истекает в конце года. При этом, как заметил президент, сейчас страна уже тратит больше этого объема, а зимой будет тратить по 11,5 миллиона кубометров, резко сокращая запасы.

В ПГХ у нас 268 миллионов кубометров, у русских 170 миллионов в нашем ПГХ, в любом случае нам не хватает 100-120 миллионов кубометров. Александр Вучич о нехвате газа для Сербии

Вместе с тем Вучича не устраивает предложенная Москвой формула расчета стоимости газа. Согласно ей, цена газа на 70 процентов состояла бы из цены на бирже и на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле. В этом случае стоимость составит 790 долларов за кубометр газа. Однако президент Сербии назвал такую цену неприемлемой.

Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги? Александр Вучич о предложенной Россией формуле расчета цены на газ

По словам сербского лидера, Белград настаивает на цене из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов — по биржевой стоимости. В этом случае цена составила бы 510 долларов за кубометр газа. «Но мы и это не можем оплачивать», — заключил Вучич.

Переговоры

О том, что Белград и Москва ведут переговоры по заключению нового долгосрочного газового контракта, заявлял глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) Ненад Попович.

По его словам, переговоры о новом долгосрочном контракте между "Газпромом" и "Сербиягазом" продолжаются в «это очень тяжелое время, когда цена газа взлетела в 10-20 раз». Попович уточнил, что обсуждение затронет вопрос прямых поставок газа из России в Сербию.

Переговоры по газу продолжались 7 октября между президентом Вучичем и вице-премьером России Юрием Борисовым. 9 октября, стало известно, что Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне 270 долларов за тысячу кубометров в течение шести месяцев 2022 года.

10 октября президент Сербии Вучич во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что попросил у Владимира Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны.

Какое давление на нас оказывает Россия? Это мы оказываем на Россию давление, просим, чтобы нам дали газ по самой выгодной цене, просим и оказываем давление. Мне не стыдно в этом признаться, я надеюсь, что у Сербии будет самая низкая цена на газ в Европе. И я это не скрываю, мое дело — бороться за свой народ. Александр Вучич о просьбе у России газа по низкой цене

Энергетический кризис

О том, что государства Евросоюза встревожены надвигающимся энергетическим кризисом, Вучич говорил ранее. Он предупреждал, что проблема сама по себе не решится и быстро справиться с ней не получится. По его мнению, кризис продлится от полугода до двух лет.

Цена газа уже сегодня 1900 долларов за 1000 кубических метров. Это ненормальные цены, их невозможно выдержать. Александр Вучич о ценах на газ в Европе

Кроме того, сербский лидер считает, что это приведет к росту цен в разных областях, в том числе увеличению стоимости продовольствия и стройматериалов. Говоря о вероятных причинах газового кризиса, Вучич заявил, что проблемой стала ошибочная ставка на «зеленую» энергетику и отказ стран Евросоюза от своевременного заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.

Ситуация с ценами

Стоимость энергии в Европе связана с ценами на газ, которые в последние месяцы держатся на рекордных уровнях, в несколько раз превышающих прошлые максимальные значения. Так, цены на газ в Европе на торгах 6 октября приблизились к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. Специалисты Saxo Bank считают, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока-2». Если предстоящая зима будет холодной, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».

Европе уже пришлось распечатать свои подземные хранилища газа (ПХГ). По данным на 13 октября, европейские потребители вступили в период нетто-отбора: закачка газа в ПХГ ЕС впервые с апреля оказалась существенно ниже забранных за последние сутки объемов. При этом забор начался, когда хранилища были заполнены лишь на 78 процентов. Этот показатель стал худшим за последние пять лет.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, согласно которому подорожание газа в Европе повлияет и на другие энергетические рынки. Эксперты предполагают, что высокие цены на газ приведут к дополнительному спросу на нефть в 500 тысяч баррелей в сутки: промышленность переходит на нефть, так как она обходится дешевле газа. О вероятном росте потребления нефти в конце 2021 года заявила и ОПЕК.