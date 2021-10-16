Президент Сербии назвал неприемлемой предложенную Россией цену на газ

Президент Сербии Александр Вучич назвал неприемлемой предложенную Россией формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва», согласно предложенной Москвой формуле, цена газа на 70 процентов состояла бы из цены на бирже и на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле. В этом случае стоимость составит 790 долларов за кубометр газа. «Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги?», — задался вопросом сербский президент.

Ранее Вучич заявил о намерении просить президента России Владимира Путина продлить сниженную цену на газ. Он пояснил, что до конца 2021 года Белград покупает по 6,5 миллионов кубометров газа ежедневно по «лучшей цене в Европе» цене в 270 долларов за кубометр, однако сейчас Сербия тратит уже больше этого объема, а зимой будет тратить по 11,5 миллионов кубометров. Действующий контракт истекает в конце 2021 года.

10 октября президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что попросил у российского лидера Владимира Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны.

Ранее стало известно, что Белград и Москва ведут переговоры по заключению нового долгосрочного газового контракта. Об этом заявил глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) Ненад Попович. Переговоры по газу продолжались 7 октября между президентом Вучичем и вице-премьером России Юрием Борисовым.