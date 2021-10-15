Немцев призвали экономить газ наперекор Путину

Автор немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн призвал немцев экономить газ наперекор России, чтобы «не платить» президенту страны Владимиру Путину. Журналист в статье «Выйди из ловушки!» отметил, что энергоснабжение Германии находится под угрозой из-за «зацикленности» страны на поставках газа из России.

По мнению Михаэля Туманна, в высоких ценах на газ виновата сама Германия и ее правительство, так как немцы сделали себя зависимыми от ископаемого топлива — страна является крупнейшим импортером газа в мире. По словам автора, чем больше газа закупает Германия, тем больше денег получает «Газпром». Журналист уверен, что Путин рад сложившейся ситуации, поэтому президент России и рекомендует как можно скорее сертифицировать «Северный поток-2».

Михаэль Туманн призвал немцев экономить газ, а федеральному правительству посоветовал вложить значительные средства в возобновляемые источники энергии. Автор напомнил, что каждый немец, желающий установить газовый обогревать, должен дважды подумать, чтобы потом не пришлось оплачивать Путину огромные счета за газ.

О необходимости перехода на возобновляемые источники энергии уже заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Она отметила, что инвестиции в экологически чистое топливо являются крайне важными для предотвращения энергетических кризисов в будущем. Еврокомиссар пообещала к концу года представить правила, которые будут стимулировать страны Евросоюза быстрее переходить на возобновляемую энергию.