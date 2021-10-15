Пушков назвал откровенно глупыми призывы экономить газ наперекор Путину

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в Германии в ход пошли «откровенно глупые призывы "экономить газ, чтобы не платить Путину"». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Теперь этой белибердой отметилась некогда считавшаяся интеллектуальной газета Die Zeit. Автор призыва либо неуч, не понимающий, что мы продаем газ Европе по стабильным, а не спекулятивным ценам, либо циник, которому для очернения России каждое лыко в строку», — написал он.

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По словам сенатора, причины резкого роста цен на газ связаны с просчетами самих европейцев в сфере энергетики и их необдуманной ставки на «зеленую энергетику». Он посоветовал Германии «думать своим умом, а не следовать призывам медийных проходимцев».

Пушков также отметил, что наблюдается прямая зависимость «между уровнем русофобиии и уровнем политического интеллекта». «Чем выше русофобский напор у политика или журналиста, тем ниже его интеллект. Зацикленность на России сужает его горизонт и лишает способности понимать подлинные причины процессов. Даже его речь идет о циничной и расчетливой русофобии», — подчеркнул он.

Ранее автор немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн призвал немцев экономить газ наперекор России, чтобы «не платить» президенту страны Владимиру Путину. Журналист в статье «Выйди из ловушки!» отметил, что энергоснабжение Германии находится под угрозой из-за «зацикленности» страны на поставках газа из России. По мнению Михаэля Туманна, в высоких ценах на газ виновата сама Германия и ее правительство, так как немцы сделали себя зависимыми от ископаемого топлива — страна является крупнейшим импортером газа в мире.