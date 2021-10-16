Президент Сербии обсудит с Путиным цены на газ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября будет решать иметь решающее значения для контракта на поставку газа в Сербию. Об этом сообщает ТАСС.

«Я буду просить Путина продлить сниженную цену», — заявил сербский лидер в эфире телеканала «ТВ Прва». Он пояснил, что до конца 2021 года Белград покупает по 6,5 миллионов кубометров газа ежедневно по «лучшей цене в Европе» цене в 270 долларов за кубометр, однако сейчас Сербия тратит уже больше этого объема, а зимой будет тратить по 11,5 миллионов кубометров.

«В ПГХ у нас 268 миллионов кубометров, у русских 170 миллионов в нашем ПГХ, в любом случае нам не хватает 100-120 миллионов кубометров. Поэтому встреча с Путиным имеет решающее значение, я попросил о встрече и из-за газа, и из-за Косова,» — сказал Вучич.

10 октября президент Сербии Александар Вучич во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что попросил у российского лидера Владимира Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны.

Ранее стало известно, что Белград и Москва ведут переговоры по заключению нового долгосрочного газового контракта. Об этом заявил глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) Ненад Попович. Переговоры по газу продолжались 7 октября между президентом Вучичем и вице-премьером России Юрием Борисовым.