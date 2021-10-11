Стало известно об угрозе жизни президенту Сербии из-за наркомафии

Президенту Сербии Александру Вучичу угрожает опасность из-за его борьбы с мафиозными группами, занимающимися оборотом наркотиков в стране. Об этом стало известно из интервью министра внутренних дел страны Александра Вулина для РИА Новости.

По словам министра, жизни Вучича угрожает опасность из-за поимки большой группировки наркомафии, на счету которой как минимум семь убийств. Вулин заявил, что у преступной группировки остались главари, которые находятся в бегах. Среди них — лидер «кавачского наркоклана» из Черногории Радое Звицер.

«Каждому из этих наркобоссов ясно, что, если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если [они убьют] Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии», — отметил глава МВД.

Наркотрафик — одна из сложнейших проблем, с которой сталкиваются страны ЕС. Крупнейший за последние 30 лет процесс над наркомафией начался в Италии в марте 2021-го над членами «Ндрангеты». На скамье подсудимых оказались 355 предполагаемых мафиози, а также подозреваемые в сговоре с ними чиновники, бизнесмены и юристы. Во время предварительных слушаний лишь на перечисление имен предполагаемых преступников ушло три часа.