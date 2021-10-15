Россия назвала сроки увеличения поставок газа в Европу

«Газпром» может возобновить продажи газа на собственной спотовой торговой площадке в ноябре или декабре текущего года, после того как будут заполнены российские подземные хранилища газа. Такие сроки в кулуарах Российской энергетической недели назвал вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

«Если такие возможности будут — да, конечно», — допустил он перспективу увеличения поставок в Европе, помимо тех, что идут в рамках исполнения твердых контрактов.

В настоящее время Газпром продает через свою электронную торговую площадку (ЭТП) только поставки на третий квартал 2022 года и на 2023 год. Сам формат заработал в конце сентября 2018 года. В прошлом году по такой схеме покупателям были поставлены 27 миллиардов кубометров газа.

Однако в этом сентябре «Газпром экспорт» временно прекращал продавать газ даже с поставкой в третьем квартале следующего года. Торги возобновились в тот же день, когда было объявлено о заполнении газом первой нитки «Северного потока-2».

Ранее 15 октября Новак раскритиковал позицию ряда экспертов, которые связывают запуск нового газопровода с увеличением поставок. По его словам, речь идет исключительно об инфраструктурном проекте, на «Северный поток-2» не завязаны какие-либо контракты. По словам вице-премьера, для увеличения поставок европейские потребители должны заказать дополнительные объемы газа.