Тимошенко назвала «Нафтогаз» «перекладывающей бумажки пустышкой»

Лидер партии «Батькивщина», депутат Юлия Тимошенко в эфире телеканала «НАШ» назвала НАК «Нафтогаз» пустышкой, работники которой только и занимаются лишь тем, что перекладывают бумажки и наращивают цены на газ для украинцев.

«Нафтогаз — это вообще пустышка. Он не транспортирует газ, ничего не делает, не добывает. Это люди, которые перекладывают бумаги и ничего не дают стране. Но они наращивают цену на газ. И сегодня буквально свежая новость, что Витренко (Юрий — прим. ред.) поставил себе охрану за миллион гривен в год. Это же ваши деньги от тарифов», — отметила нардеп.

Ранее стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна готова предложить Европе дополнительные мощности по транзиту российского газа в Европу как альтернативу газопроводу «Северный поток-2». По его словам, по контракту с «Газпромом» через ГТС Украины в Европу предполагается прокачка 40 миллиардов кубометров. Он подчеркнул, что возможности системы позволяют обеспечивать транзит гораздо большего объема газа, особенно в кризисный период.