Украина предложила «Газпрому» скидку на транзит

Украина предлагает «Газпрому» 50-процентную скидку на транзитные поставки газа в Европу в объеме сверх установленных контрактом 40 миллиардов кубометров в год, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает ТАСС.

При этом глава украинского государства подчеркнул, что возможности предлагаются всем странам, которые потенциально могут прокачивать газ через страну. «Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и "Газпрому". Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50 процентов», — сказал он.

Украина рассчитывает на увеличение транзита газа через свою территорию. В начале октября глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон предлагал дополнительно прокачивать в Евросоюз по 80 миллионов кубометров газа в сутки. «Миллиарды евро пошли на дно Балтийского моря в виде проекта "Северный поток", при этом маршруты через Украину и Польшу стоят полупустые накануне отопительного сезона и в условиях общеевропейского газового кризиса», — заявлял он, указывая, что «Газпром» сейчас использует меньше законтрактованных мощностей.

При этом украинская сторона обвиняет «Газпром» в шантаже Европы. В середине октября Макогон утверждал, что объемы недопоставленного в страны ЕС газа могут превысить пять миллиардов кубометров к концу отопительного сезона 2021-2022 годов, если «Газпром» не забронирует дополнительные мощности украинской газотранспортной системы. Перед этим российская компания отказалась поставлять больше газа через Украину: страна предлагала забронировать на ноябрь «твердые» поставки 9,8 миллиона кубометров в сутки, «Газпром» предпочел сохранить объем, прописанный в контракте.