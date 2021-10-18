На Украине обвинили «Газпром» в шантаже Европы

Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон обвинил «Газпром» в том, что компания шантажирует Европу. Как написал глава предприятия в своем Facebook, объемы недопоставленного в страны Евросоюза (ЕС) газа могут превысить пять миллиардов кубометров к концу отопительного сезона 2021–2022 годов, если «Газпром» не забронирует дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС).

«Вопреки заявлениям российского руководства, мы не видим желания России увеличивать поставки газа в ЕС. В настоящее время наблюдается противоположная динамика по сокращению транзита через Украину в ЕС», — написал Макогон.

Обвинения Макогона связаны с решением «Газпрома» не увеличивать прокачку газа через украинскую ГТС в ноябре, хотя Украина предлагала забронировать на ноябрь «твердые» поставки 9,8 миллиона кубометров газа в сутки. Глава предприятия связал действия компании с попыткой оказать давление на Европу, чтобы добиться запуска «Северного потока-2». «Заявления «Газпрома» о заполнении газом первой нитки «Северного потока-2» — прямой намек на то, что Европа может получить дополнительные объемы только через «Северный поток-2». Шантаж продолжается», — написал Макогон.

После решения Газпрома цены на газ в Европе снова выросли. Стоимость поднялась 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, то есть более чем на 30 процентов. Сейчас тысяча кубометров газа торгуется по цене 1062 доллара, по данным лондонской биржи ICE.