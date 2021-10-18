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Позицию Европы по газу назвали непереводимой на русский

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон: позиция Европы по газу непереводима на русский язык
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Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Позиция Европы в отношении ситуации на газовом рынке и в целом по поводу дальнейшего использования газа неясна, считает глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Европейские заявления по данному вопросу он назвал непереводимыми, пишет РИА Новости.

Он заметил, что Европа, с одной стороны, предъявляет претензии по поводу недостаточных объемов поставок российского газа, а с другой — возражает против финансирования газовых проектов, в частности, в Арктике. «Они же не знают, что 80 процентов газа российского добывается в арктической зоне. А потом: "А мы у вас покупать не будем". Ну как это перевести на какой-то язык? Это невозможно», — подчеркнул глава «Новатэка».

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Такие заявления Михельсон интерпретировал как политические и связал их с позицией конкретных руководителей в Евросоюзе. Те же самые руководители позднее спокойно следят за тем, как из-за энергетического кризиса закрываются промышленные предприятия, добавил он. «И когда в ЕС заявляют, что: "Ну мы же говорили, надо же возобновляемые источники (энергии — прим. «Ленты.ру»). Газа-то нет, газ дорогой". Ну это что? Это же непереводимо на русский язык», — сказал Михельсон.

При этом глава «Новатэка» считает, что в конечном счете приняты будут здравые идеи. «Правильные решения все равно политика не передавит. А мы должны работать над тем, чтобы наша продукция, наш СПГ (сжиженный природный газ — прим. «Ленты.ру») был как можно чище», — заключил он.

В середине октября журналист Forbes Ариэль Коэн связал энергокризис в Европе с высокомерием региона в области зеленой политики. При этом он считает, что еще одна причина сложившейся ситуации — «энергетический покер» России. В частности, по его мнению, Москва использует нехватку газа в ЕС, чтобы «рекламировать» газопровод «Северный поток-2». Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, отмечал, что для предотвращения повторения кризиса Европе необходимо наладить диалог. Он считает, что западные политики не хотят признавать своих ошибок и делают ставки на возобновляемые источники энергии.

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