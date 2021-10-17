«Высокомерие» Европы назвали причиной энергетического кризиса

«Высокомерие» Европы в области зеленой политики стало одной из ключевых причин энергетического кризиса в регионе. Об этом написал журналист Forbes Ариэль Коэн в своей статье для издания.

Еще одной из главных причин ситуации в Европе автор назвал «энергетический покер» России. В частности, по его мнению, Москва использует нехватку газа в ЕС, чтобы «рекламировать» газопровод «Северный поток-2». Коэн отметил, что российская сторона «имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из складывающихся рыночных условий», так как из-за кризиса ЕС готова на любые поставки газа, даже по «возмутительным» ценам.

«Главный урок заключается в следующем: невозможно осуществить энергетический переход без создания достаточных, надежных и экономически жизнеспособных базовых генерирующих мощностей», — отметил Коэн.

Ранее обсудить с Москвой ситуацию на газовом рынке Европы призвал сопредседатель немецкой партии «Зеленых» Роберт Хабек. По его словам, Россия играет с Германией «в своего рода игру в покер». При этом Хабек отметил, что проект «Северный поток-2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию из-за европейских предписаний, в частности доработанной газовой директивы ЕС.