Германия задумала отказаться от угля раньше срока

Будущее правительство Германии из трех партий провело первые переговоры и решило сформулировать принципы, на которые будет опираться альянс. Среди прочего сформированная коалиция задумала отказаться от угля к 2030 году — на восемь лет раньше запланированного срока. Документ размещен на сайте партии «Зеленых».

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«Чтобы достичь целей по защите климата, необходимо ускорить отказ от угольной энергетики. В идеале это будет достигнуто к 2030 году. Для этого требуется расширить использование возобновляемых источников энергии и построить современные газовые электростанции, чтобы в течение следующих лет удовлетворить растущий спрос на энергию по конкурентным ценам», — говорится в документе. В нем сообщается, что газовые электростанции необходимы до того момента, пока не будет обеспечено бесперебойное энергоснабжение из возобновляемых источников. При этом они должны быть построены таким образом, чтобы их можно было в будущем перевести на водород.

Ранее в октябре о необходимости ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии уже заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Она пообещала к концу 2021 года предоставить правила, которые будут стимулировать страны Евросоюза (ЕС) быстрее переходить на экологически чистую энергию.

Необходимость зеленого перехода обусловлена энергетическим кризисом в Европе, в том числе рекордно высокими ценами на газ. Из-за нехватки газа страны снова начали использовать уголь, который считается самым экологически грязным топливом. При этом стоимость угля также выросла на фоне увеличившегося спроса и дефицита предложения. Чтобы покрыть потребности граждан в энергии, Европа стала импортировать больше угля: объем поставок из России в 2021 году вырос на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.