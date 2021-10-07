Названа новая угроза спасению планеты

Немецкая экологическая организация Urgewald в своем отчете назвала новую угрозу для спасения планеты. По данным доклада, угольная промышленность все еще получает достаточно инвестиций, в то время как уголь считается самым экологически «грязным» топливом, сообщает Bloomberg.

Почти половина из 1300 компаний, изученных для отчета, планирует развивать новую инфраструктуру для добычи и транспортировки угля. Менее пяти процентов предприятий из Global Coal Exit List (GCEL) — списка крупнейших операторов угольных электростанций — анонсировали дату отказа от угля. «Пока инвесторы, банки и страховщики продолжают поддерживать компании из GCEL, будет невозможно вовремя отказаться от угля, — сказала директор Urgewald Хеффа Шукинг. — Прекращение поддержки угольной промышленности должно стать обязательным приоритетом для мировых финансовых учреждений».

Исследование показывает, что большая часть риторики по проблеме изменения климата не отражается в цифрах. «Зеленому» переходу мешает спрос на уголь, который резко вырос из-за глобального энергетического кризиса и угрожает подорвать планы по сокращению выбросов углекислого газа. В октябре Китай уже приказал своим банкам увеличить финансирование угольных и энергетических компаний, чтобы снизить дефицит энергии в преддверии зимы.

Urgewald опубликовала свое исследование менее чем за месяц до встречи мировых лидеров в шотландском Глазго, где пройдет 26-я Конференция ООН по изменению климата. Основой для переговоров станет последняя оценка межправительственной группы ООН, согласно которой температура планеты превысит 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Исследователи заявили, что немедленное сокращение выбросов углекислого газа — единственный способ избежать климатической катастрофы.

Несмотря на тревожные прогнозы, коммунальным предприятиям приходится использовать уголь для энергоснабжения, так как цены на газ рекордно выросли, спровоцировав энергетический кризис. Из-за нехватки энергии поднялся спрос на уголь, стоимость которого также увеличилась. Тем не менее угледобывающие компании США не могут предложить достаточное количество угля из-за дефицита шахтеров. Новые сотрудники неохотно идут в отрасль, у которой, по прогнозам, нет будущего из-за «зеленого» перехода.

